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РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробности

Ангелина Подвысоцкая
16 июня 2025, 17:25
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Президент Украины рассказал, что россияне хотят обменивать украинских детей на российских оккупантов.
Владимир Зеленский, украденные дети
РФ предложила вернуть детей в обмен на оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, Владимир Зеленский

Что говорит Зеленский:

  • Украина работает над возвращением похищенных Россией детей
  • РФ предложила вернуть детей в обмен на оккупантов

Россия предложила Украине вернуть пленных российских оккупантов в обмен на украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский на такое предложение на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Президент отметил, что такие условия являются несправедливыми и невозможными.

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"Это невозможно. Мы не меняем их ни на что. Это несправедливо. И если честно, извините, это безумие, которое россияне предлагали - мы им даем военных, а они нам детей. Это вне понимания и международного права. Это в их духе", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинских детей нужно возвращать, а не обменивать.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой", - подытожил президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Владимир Зеленский
Заявление Зеленского о возвращении украинских детей / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.

12 июня в Украину вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.

10 июня в Украину вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

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