РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробности

Что говорит Зеленский:
- Украина работает над возвращением похищенных Россией детей
- РФ предложила вернуть детей в обмен на оккупантов
Россия предложила Украине вернуть пленных российских оккупантов в обмен на украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский на такое предложение на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Президент отметил, что такие условия являются несправедливыми и невозможными.
"Это невозможно. Мы не меняем их ни на что. Это несправедливо. И если честно, извините, это безумие, которое россияне предлагали - мы им даем военных, а они нам детей. Это вне понимания и международного права. Это в их духе", - сказал Зеленский.
Он добавил, что украинских детей нужно возвращать, а не обменивать.
"Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой", - подытожил президент.
Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:
Обмен пленными - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.
12 июня в Украину вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.
10 июня в Украину вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
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