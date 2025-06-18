Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"

В послужном списке актрисы были роли в театрах и в кино.

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Умерла Наталья Тенякова / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

В каком возрасте умерла Наталья Тенякова

Кто сообщил о смерти актрисы

В террористической России стало известно о смерти популярной актрисы, звезды советского кино - Натальи Теняковой. Она прославилась благодаря харизматичной роли соседки бабы Шуры из киноленты "Любовь и голуби".

Как сообщают российские пропагандисты, Наталья Тенякова прослужила в театре МХТ 37 лет. Она до последнего выходила на сцену и отыгрывала сложные роли.

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Умерла Наталья Тенякова / Фото Стархит

"Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", — написано на официальном сайте театра.

В ее послужном списке были главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета, а также фильмы "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".

По предварительным данным, актриса умерла от острой сердечной недостаточности.

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Также стало известно о смерти американского актера, звезды фильма "Лицо со шрамом" Харриса Юлина. Его кинокарьера длилась 55 лет, за которые он успел сыграть более ста тридцати ролей.

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