В возрасте 57 лет умер актер фильма "Лило и Стич"

О смерти популярного актера сообщила его родная сестра.

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Умер Голливудский актер / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Кто сообщил о смерти актера

Что родная сестра рассказала о покойном

Голивудский актер Дэвид Х. К. Белл, сыгравший в одной из самых любимых сцен "Лило и Стича" в ремейке 2025 года, умер сегодня, 17 июня.

Как пишет издание ENews, его семья подтвердила это в социальных сетях. Ему было 57 лет.

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"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, блестящий и красивый младший брат Дэвид Х. К. Белл проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца", — написала его сестра Джалин Канани Белл в заявлении, опубликованном в Facebook.

Умер звезда фильма Лило и Стич / Фото Facebook/Jalene Kanani Bell

Сестра артиста написала, что несмотря на то, что она росла без отца - Дэвид дал ей всю безусловную любовь, о которой она только могла просить. "И я верю, что вся его семья и друзья получили от него то же самое", — продолжила Джалин.

"Он всегда так гордился мной, своими племянницами и внучатым племянником, постоянно был занят и всегда придумывал веселые занятия, чтобы собраться вместе", - добавляет она.

Она отметила, что ее брат, который также играл в "Частном детективе Магнум" и "Гавайи 5.0", нашел киноиндустрию "такой захватывающей", она продолжила: "Дэвиду нравилось быть актером, озвучивать, проводить время с Брутом, путешествуя в качестве посла Kona Brew".

Умер звезда фильма Лило и Стич / Фото Facebook/Jalene Kanani Bell

На самом деле, Джалин рассказала, как Дэвид покупал билеты для всей своей семьи, чтобы те могли посмотреть на него, когда он "вышел на большой экран" со своей ролью Большого Гавайского Чувака, который комично роняет свой ледяной десерт на пляже, в "Лило и Стич", который вышел в кинотеатрах в прошлом месяце.

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