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Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины

Марина Фурман
18 июня 2025, 14:56
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Украинская сторона разочарована поведением Трампа в Канаде.
Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины
Трамп проигнорировал встречу с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главное:

  • 17 июня в Канаде состоялся саммит G7
  • Трамп экстренно покинул встречу и проигнорировал переговоры с Зеленским

Во вторник, 17 июня, американский лидер Дональд Трамп досрочно покинул встречу "Группы семи", проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В издании The Guardian говорится, что в результате этих событий, саммит G7 стал разочарованием для Украины.

Некоторые украинские чиновники заявили, что сейчас не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никакой гарантии, что Трамп там будет. В прямой речи украинских дипломатов также говорится, что существует постоянная опасность, что наше государство станет жертвой событий и кратковременной концентрации внимания главы Белого дома.

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Более того, один из спикеров предположил, что массированный ракетный удар России 17 июня по Украине, который унес жизни более 20 человек, был, вероятно, преднамеренным.

Кроме того, было заблокировано совместное заявление по Украине, что также можно рассматривать, как достаточно сильный удар по Киеву.

Тем временем президент Зеленский, пытаясь избежать критики в сторону главы Белого дома, во время разговора с канадским премьером Марком Карни напомнил о готовности нашего государства к полному прекращению огня.

В то же время глава иностранных дел ЕС Кая Каллас подтвердила: "Россия не заинтересована в мире. Мы должны продолжать давление".

В материале также упоминается, что Зеленский на саммите "Группы семи" планировал обсудить закупку систем ПВО и вооружения на сумму до 50 миллиардов долларов как форму гарантий безопасности. США якобы готовы продавать оружие, однако Трамп считает, что это "только продлит войну".

Саммит G7 - последние новости

Как писал Главред, 17 июня, Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон. В соцсети Truth Social он резко раскритиковал президента Франции Макрона за неправильное толкование причин своего отъезда, заверив, что это не из-за перемирия на Ближнем Востоке, а из-за "чего-то гораздо более важного".

Позже экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что президент США Дональд Трамп мог покинуть саммит G7 раньше, чтобы избежать встречи с Владимиром Зеленским.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Большой семерки (G7), который прошел в Канаде. В своей речи украинский лидер подчеркнул важность решительной поддержки Украины и осудил действия России, которая продолжает агрессию и отвергает все мирные инициативы.

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Что такое G7?

G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп The Guardian
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