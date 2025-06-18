Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии: результат поразил

Главное:
- В Украине дешевле яйца и хлеб
- Цены на молоко и бананы в Германии и Украине почти одинаковые
- Твердый сыр в Украине значительно дороже
Цены на продукты в Украине продолжают стремительно расти и уже, казалось, приближаются к европейским. Авторы украинского TikTok-блога Mavista сравнили цены на базовые продукты в Украине и в немецком супермаркете Lidl, чтобы определить, где же дороже питаться.
Выяснилось, что 10 куриных яиц в Украине значительно дешевле, чем в Германии и стоят 65 гривен против 105 гривен. Подобная ситуация с хлебом, 500 граммов которого в украинском супермаркете можно приобрести за 33 гривны, а в немецком - за 76 гривен.
А вот молоко и в Украине и в Германии почти в одну цену - 41 и 40 гривен соответственно. То же самое с бананами: килограмм фруктов в Германии обойдется в 62 гривны, а в Украине - 64 гривны.
А вот помидоры дешевле в Германии, ведь продают их по 70 гривен против 104 гривен в Украине.
Наибольшей оказалась разница в ценах на твердый сыр. Если в немецком магазине его продают по 239 гривен, то украинцам приходится платить 450 гривен за килограмм.
В итоге продуктовая корзина из выше выбранных продуктов в Германии обойдется в 592 гривны, а в Украине придется за нее заплатить 757 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в прошлом месяце килограмм молодого картофеля можно было купить в среднем за 89,15 гривны. Однако, по состоянию на 17 июня, такое же количество молодого картофеля стоит 47,37 гривны.
Ранее стало известно, что цены на абрикосы в Украине существенно выросли, если сравнить с прошлым годом. В среднем, цены на прилавках супермаркетов составляют 150-160 грн/кг против 90 грн/кг в прошлом году.
Накануне сообщалось, что в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Фермеры продают белокочанную капусту по цене от 10 до 20 гривен за килограмм.
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Что такое Lidl?
Lidl - немецкая международная сеть супермаркетов, присутствующая во всех странах Европейского Союза, а также развивающаяся на рынках Австралии, Китая и США. Принадлежит Lidl Stiftung & Co. KG, пишет Википедия.
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