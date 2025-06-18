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Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии: результат поразил

Анна Косик
18 июня 2025, 15:56
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В Сети выяснили, где дешевле продукты разных категорий.
супермаркет, деньги
Какие продукты доступнее в Украине и Германии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Украине дешевле яйца и хлеб
  • Цены на молоко и бананы в Германии и Украине почти одинаковые
  • Твердый сыр в Украине значительно дороже

Цены на продукты в Украине продолжают стремительно расти и уже, казалось, приближаются к европейским. Авторы украинского TikTok-блога Mavista сравнили цены на базовые продукты в Украине и в немецком супермаркете Lidl, чтобы определить, где же дороже питаться.

Выяснилось, что 10 куриных яиц в Украине значительно дешевле, чем в Германии и стоят 65 гривен против 105 гривен. Подобная ситуация с хлебом, 500 граммов которого в украинском супермаркете можно приобрести за 33 гривны, а в немецком - за 76 гривен.

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А вот молоко и в Украине и в Германии почти в одну цену - 41 и 40 гривен соответственно. То же самое с бананами: килограмм фруктов в Германии обойдется в 62 гривны, а в Украине - 64 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

А вот помидоры дешевле в Германии, ведь продают их по 70 гривен против 104 гривен в Украине.

Наибольшей оказалась разница в ценах на твердый сыр. Если в немецком магазине его продают по 239 гривен, то украинцам приходится платить 450 гривен за килограмм.

В итоге продуктовая корзина из выше выбранных продуктов в Германии обойдется в 592 гривны, а в Украине придется за нее заплатить 757 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в прошлом месяце килограмм молодого картофеля можно было купить в среднем за 89,15 гривны. Однако, по состоянию на 17 июня, такое же количество молодого картофеля стоит 47,37 гривны.

Ранее стало известно, что цены на абрикосы в Украине существенно выросли, если сравнить с прошлым годом. В среднем, цены на прилавках супермаркетов составляют 150-160 грн/кг против 90 грн/кг в прошлом году.

Накануне сообщалось, что в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Фермеры продают белокочанную капусту по цене от 10 до 20 гривен за килограмм.

Больше новостей:

Что такое Lidl?

Lidl - немецкая международная сеть супермаркетов, присутствующая во всех странах Европейского Союза, а также развивающаяся на рынках Австралии, Китая и США. Принадлежит Lidl Stiftung & Co. KG, пишет Википедия.

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