Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

Ракеты, которые попали в жилой район, унесли жизни Анастасии, ее бабушки, а также двух ее двоюродных братьев.

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Иранские ракеты унесли жизнь семьи из Одессы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Анастасия Бурик, скриншот из видео

Что известно:

14 июня из-за атаки Ирана погибла семья из Одессы - трое детей, их мать и бабушка

Они приехали в Израиль на лечение 7-летней Анастасии Бурик

Девочка боролась с лейкемией и ждала пересадки костного мозга

В результате иранских ракетных ударов по Израилю 14 июня погибла семья из Одессы - трое детей, их мать и бабушка. Семья приехала в страну на лечение 7-летней Насти Бурик. Об этом сообщило издание Ynet.

Анастасия Бурик боролась с тяжелой онкологической болезнью - лейкемией, которую ей диагностировали в пятилетнем возрасте. Кроме этого, у девочки был остеопороз - системное заболевание костей, что усложняло процесс лечения.

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В сентябре 2024 года у нее произошел рецидив основной болезни, что существенно ухудшило ее состояние, рассказывала ранее мать Анатасии. Врачи определили, что единственным шансом на спасение является пересадка костного мозга, которая могла быть проведена в Израиле. Именно туда семья отправилась на лечение в декабре 2022 года.

Трагическое событие произошло 14 июня, когда ракеты попали в жилой район Бат-Яма, где проживала семья. Погибли сама Настя, ее бабушка, а также двое ее двоюродных братьев - 9-летний Константин и 13-летний Илья, которые учились в местной школе. Младший мальчик был учеником третьего класса, старший - седьмого. Отец девочки Константин Бурик остался в Украине и защищает страну от российских оккупантов.

Сейчас продолжаются поиски тела матери Анастасии. Женщина также считается погибшей в результате обстрела, но официального подтверждения пока нет.

Смерть девочки и ее близких также подтвердил благотворительный фонд "Страна добрых дел", который помогал собирать средства на лечение Анастасии. В фонде выразили глубокие соболезнования и вспомнили слова матери девочки.

"Месяц назад мама Настеньки написала: "Если ты сейчас это читаешь - обними тех, кто рядом. Скажи им, что любишь. Просто побудь с ними. Посмотри в глаза. Отложи телефон. Задержись в этом моменте. Не откладывай на "потом". Потому что потом может не быть". Эти слова поразили нас до глубины души. Но наибольший смысл приобрели именно вчера. Наши дорогие, сильные девочки и отважные героини, мы никогда не забудем Настеньку и ее маму, их историю. О боли, о потере, о силе и надежде, которая оказалась сильнее всех обстоятельств", - поделились в фонде.

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Напомним, Иран в ночь на 14 июня совершил массированную ракетную атаку на Израиль, выпустив около 150 баллистических ракет. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Часть ракет перехватила система ПВО, но несколько попали по важным объектам, в частности по комплексу Кирия - штаб-квартире израильских Вооруженных сил. Одна ракета поразила 50-этажное здание в центре Тель-Авива.

Как сообщал Главред, во время этой ракетной атаки Ирана в городе Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей, сообщил МИД Украины. Посольство Украины в Израиле выразило соболезнования семьям погибших.

Историк Шимон Бриман со ссылкой на посольство Украины в Израиле подтвердил, что в Израиле погибла семья из Одессы - пять украинцев, которые приехали на лечение.

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