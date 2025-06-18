Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

Руслана Заклинская
18 июня 2025, 22:26
438
Ракеты, которые попали в жилой район, унесли жизни Анастасии, ее бабушки, а также двух ее двоюродных братьев.
Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака
Иранские ракеты унесли жизнь семьи из Одессы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Анастасия Бурик, скриншот из видео

Что известно:

  • 14 июня из-за атаки Ирана погибла семья из Одессы - трое детей, их мать и бабушка
  • Они приехали в Израиль на лечение 7-летней Анастасии Бурик
  • Девочка боролась с лейкемией и ждала пересадки костного мозга

В результате иранских ракетных ударов по Израилю 14 июня погибла семья из Одессы - трое детей, их мать и бабушка. Семья приехала в страну на лечение 7-летней Насти Бурик. Об этом сообщило издание Ynet.

Анастасия Бурик боролась с тяжелой онкологической болезнью - лейкемией, которую ей диагностировали в пятилетнем возрасте. Кроме этого, у девочки был остеопороз - системное заболевание костей, что усложняло процесс лечения.

видео дня

В сентябре 2024 года у нее произошел рецидив основной болезни, что существенно ухудшило ее состояние, рассказывала ранее мать Анатасии. Врачи определили, что единственным шансом на спасение является пересадка костного мозга, которая могла быть проведена в Израиле. Именно туда семья отправилась на лечение в декабре 2022 года.

Трагическое событие произошло 14 июня, когда ракеты попали в жилой район Бат-Яма, где проживала семья. Погибли сама Настя, ее бабушка, а также двое ее двоюродных братьев - 9-летний Константин и 13-летний Илья, которые учились в местной школе. Младший мальчик был учеником третьего класса, старший - седьмого. Отец девочки Константин Бурик остался в Украине и защищает страну от российских оккупантов.

Сейчас продолжаются поиски тела матери Анастасии. Женщина также считается погибшей в результате обстрела, но официального подтверждения пока нет.

Смерть девочки и ее близких также подтвердил благотворительный фонд "Страна добрых дел", который помогал собирать средства на лечение Анастасии. В фонде выразили глубокие соболезнования и вспомнили слова матери девочки.

"Месяц назад мама Настеньки написала: "Если ты сейчас это читаешь - обними тех, кто рядом. Скажи им, что любишь. Просто побудь с ними. Посмотри в глаза. Отложи телефон. Задержись в этом моменте. Не откладывай на "потом". Потому что потом может не быть". Эти слова поразили нас до глубины души. Но наибольший смысл приобрели именно вчера. Наши дорогие, сильные девочки и отважные героини, мы никогда не забудем Настеньку и ее маму, их историю. О боли, о потере, о силе и надежде, которая оказалась сильнее всех обстоятельств", - поделились в фонде.

Война Израиля с Ираном - новости по теме

Напомним, Иран в ночь на 14 июня совершил массированную ракетную атаку на Израиль, выпустив около 150 баллистических ракет. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Часть ракет перехватила система ПВО, но несколько попали по важным объектам, в частности по комплексу Кирия - штаб-квартире израильских Вооруженных сил. Одна ракета поразила 50-этажное здание в центре Тель-Авива.

Как сообщал Главред, во время этой ракетной атаки Ирана в городе Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей, сообщил МИД Украины. Посольство Украины в Израиле выразило соболезнования семьям погибших.

Историк Шимон Бриман со ссылкой на посольство Украины в Израиле подтвердил, что в Израиле погибла семья из Одессы - пять украинцев, которые приехали на лечение.

Читайте также:

Что известно о Ynet?

Ynet - это ведущий израильский новостной онлайн-портал, который принадлежит медиахолдингу Yedioth Ahronoth Group. Запущенный в 2000 году, Ynet освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, спорт, технологии и международные события. Это один из самых популярных и авторитетных источников новостей в Израиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса новости Украины новости Израиля ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:20Война
"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

23:06Политика
Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

22:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Последние новости

23:20

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:07

"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

23:06

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

22:41

Тайны "Маэстро": какой путь прошел Леонид Быков, чтобы стать кумиром миллионовВидео

22:31

Ключевая задача Кремля: названа реальная цель массированного удара РФ по Киеву

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
22:26

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

21:54

Невероятная задача ставит в тупик миллионы людей: найти число среди одинаковых

21:34

Закоренелый путинист Григорий Лепс объявлен в розыск СБУ - детали

21:03

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Реклама
21:02

Город в трауре: спасатели прекратили поиски погибших в Киеве, последние данныеВидео

20:46

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средствомВидео

20:32

Путин мечтает бить ежедневно: Жданов предупредил украинцев о массированных ударах

19:56

Вернется ли РФ к ударам по энергетике: эксперт предупредил о новой угрозе

19:23

"США завершили разворот в сторону РФ": стало известно, на что Трамп обменял Украину

19:20

Что делать с водой, которой обмывали покойного: священник разъяснил важный нюансВидео

19:09

Собака не хочет, чтобы ее гладили и подает тайный сигнал: раскрыт главный признакВидео

18:52

ГУР провело операцию в тылу: детали уничтожения главного коллаборанта Бердянска

18:28

Израиль атаковал Иран и уничтожил "главное репрессивное оружие": что известно

18:23

Времени на поиск - всего 8 секунд: только самые умные заметят щетку на рисунке

18:07

Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет по войне в УкраинеВидео

Реклама
17:57

Внутренняя борьба и сомнения: какие 4 знака скоро столкнутся с трудностями

17:50

"Таких еще не было": в Раде заявили о подготовке к выборам, чем они особенные

17:33

"Процессы организма": чахлый Киркоров нарвался на критику из-за слабого пенияВидео

17:29

Зеленский и Трамп могут скоро встретиться - СМИ назвали дату

17:27

Представитель Трампа отправится в Беларусь: зачем США резко понадобился Лукашенко

17:09

"Это плохо": Тоня Матвиенко призналась в "нездоровом" похудении

16:55

О комарах можно забыть раз и навсегда: мало кто знает простой, но убойный способ

16:40

В Раде готовы проголосовать за уменьшение количества депутатов до 300, но есть условие

16:35

"Если не помогать Украине, надо учить русский": в ЕС сделали важное заявление

16:34

Украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС: в правительстве раскрыли дату

16:21

Доллар прыгнул вверх, а евро ослабило позиции: каким будет курс валют 19 июня

16:15

Сумщина, Запорожье и Херсон - лишь отвлечение: где будет наступать РФ летом

15:56

Ситуация на Сумском направлении резко изменилась - в ГПСУ рассказали, что произошло

15:56

Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии: результат поразил

15:49

Ванна становится рассадником плесени: одна ошибка ведет к фатальным проблемам

15:36

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших УкраинеВидео

15:18

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Львам - быть начальством, Весам - сбросить ношу

15:09

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:01

Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить тортВидео

Реклама
15:01

Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

14:57

Часть пенсий придется вернуть: у кого заберут до 20% от ежемесячных выплат

14:56

Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины

14:48

Претендента на главу БЭБ Скомарова поймали на связях с пророссийскими политиками и сделками по законам РФ,– СМИ

14:05

Может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город: в ВСУ четко ответили

13:59

Белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средствомВидео

13:54

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"Видео

13:50

Экономика на грани остановки: Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР

13:49

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

12:59

Рада приняла закон о множественном гражданстве: что важно знать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять