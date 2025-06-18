Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

О чем сказал Клименко:
- Украина получила от РФ 6060 тел погибших
- Для их идентификации понадобится 13-14 месяцев
- РФ также передала Украине своих погибших военных
Украине понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации 6 060 тел погибших военных, переданных Россией в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Клименко отметил, что на сегодня уже репатриировано 6060 тел. По предварительным оценкам экспертов, для полной идентификации всех погибших понадобится 13-14 месяцев - это масштабная и длительная процедура, к которой привлечено большое количество специалистов.
"Судебно-медицинские экспертизы, экспертные и следственные службы работают в трехсменном режиме для того, чтобы максимально быстро выполнить эту работу... Как бы тяжело об этом ни было говорить, каждый пакет, который мы получаем, он, к сожалению, может содержать не только одно тело - он может содержать много останков тел", - рассказал министр.
Кроме того, по словам министра Игоря Клименко, во время экспертиз специалисты иногда обнаруживают останки одного и того же лица в разных пакетах или даже во время разных этапов репатриации.
"Враг пытается все сделать, чтобы усложнить эту работу, затянуть время или даже обвинить нас в бездействии", - сообщил Клименко.
Он отметил, что эксперты находят не только останки украинских воинов, но и тела в форме российской армии, а также документы, жетоны и другие вещи, которые свидетельствуют о том, что враг передает тела погибших оккупантов вместе с украинскими.
Смотрите видео заявления Клименко об идентификации тел погибших:
Клименко подчеркнул, что украинские специалисты проводят ДНК-экспертизу каждого тела или фрагмента. В случаях, когда устанавливается, что останки не принадлежат украинским военным, их передают российской стороне.
Он также отметил, что все ответственные службы делают все возможное, чтобы провести необходимые экспертизы и передать погибших их семьям для достойного прощания и захоронения.
Возвращение тел погибших в Украину - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июня Украина завершила очередной этап репатриации тел погибших военнослужащих, вернув на родину еще 1245 павших защитников в рамках Стамбульских договоренностей.
До этого, Служба безопасности Украины уточнила, что 15 июня репатриация происходила железнодорожным транспортом, однако в следующих этапах планируется изменить формат доставки.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, во время процесса передачи тел произошла недопустимая ситуация. Оказалось, что российская сторона вместе с телами украинских военных передала останки своих погибших солдат.
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Кто такой Игорь Клименко?
Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
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