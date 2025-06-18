Ванна становится рассадником плесени: одна ошибка ведет к фатальным проблемам

Несмотря на распространённое мнение, ванная — далеко не лучшее место для долгосрочного хранения туалетной бумаги.

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Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Плесень отлично развивается в условиях влажности и недостаточной вентиляции

Одна распространённая бытовая привычка может способствовать появлению плесени

Плесень в ванной — это не просто косметическая проблема: она отлично развивается в условиях влажности и недостаточной вентиляции и может стать причиной аллергии или обострения респираторных заболеваний, если не бороться с ней вовремя.

Специалисты предупреждают: одна распространённая бытовая привычка может способствовать появлению плесени, пишет Express.

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Речь идёт о хранении туалетной бумаги прямо в ванной комнате. Хотя это может показаться удобным, особенно когда рулон внезапно заканчивается, в действительности — это не самое гигиеничное решение.

Туалетная бумага впитывает влагу из воздуха, особенно после приёма горячего душа или ванны. А если в помещении нет окна или хорошей вытяжки, уровень влажности повышается ещё сильнее, создавая благоприятные условия для появления плесени на бумажных изделиях.

Эксперт по организации хранения Сара Дэй отмечает: "Многие считают, что ванная — логичное место для хранения запасных рулонов, но из-за постоянной влажности они могут начать плесневеть, особенно если лежат на полу или в герметичных шкафчиках".

/ Главред

После появления плесени использовать такие рулоны уже небезопасно — они могут не только испортиться, но и начать выделять аллергены, влияя на качество воздуха в доме.

Несмотря на распространённое мнение, ванная — далеко не лучшее место для долгосрочного хранения туалетной бумаги. Особенно если она плохо проветривается и не имеет надёжного способа защиты от влаги.

"Если у вас нет отдельной системы хранения на высоте или вентиляции, лучше всего держать запасы туалетной бумаги в сухом и хорошо проветриваемом месте — например, в шкафу в коридоре. Просто приносите в ванную нужное количество по мере необходимости", — советует Сара.

Смотрите видео - как избавиться от плесени:

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