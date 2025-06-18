Ванна становится рассадником плесени: одна ошибка ведет к фатальным проблемам

Главное:
- Плесень отлично развивается в условиях влажности и недостаточной вентиляции
- Одна распространённая бытовая привычка может способствовать появлению плесени
Плесень в ванной — это не просто косметическая проблема: она отлично развивается в условиях влажности и недостаточной вентиляции и может стать причиной аллергии или обострения респираторных заболеваний, если не бороться с ней вовремя.
Специалисты предупреждают: одна распространённая бытовая привычка может способствовать появлению плесени, пишет Express.
Речь идёт о хранении туалетной бумаги прямо в ванной комнате. Хотя это может показаться удобным, особенно когда рулон внезапно заканчивается, в действительности — это не самое гигиеничное решение.
Туалетная бумага впитывает влагу из воздуха, особенно после приёма горячего душа или ванны. А если в помещении нет окна или хорошей вытяжки, уровень влажности повышается ещё сильнее, создавая благоприятные условия для появления плесени на бумажных изделиях.
Эксперт по организации хранения Сара Дэй отмечает: "Многие считают, что ванная — логичное место для хранения запасных рулонов, но из-за постоянной влажности они могут начать плесневеть, особенно если лежат на полу или в герметичных шкафчиках".
После появления плесени использовать такие рулоны уже небезопасно — они могут не только испортиться, но и начать выделять аллергены, влияя на качество воздуха в доме.
Несмотря на распространённое мнение, ванная — далеко не лучшее место для долгосрочного хранения туалетной бумаги. Особенно если она плохо проветривается и не имеет надёжного способа защиты от влаги.
"Если у вас нет отдельной системы хранения на высоте или вентиляции, лучше всего держать запасы туалетной бумаги в сухом и хорошо проветриваемом месте — например, в шкафу в коридоре. Просто приносите в ванную нужное количество по мере необходимости", — советует Сара.
Смотрите видео - как избавиться от плесени:
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