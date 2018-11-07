Порошенко окончательно "подарил" Андреевскую церковь Константинополю

Андреевская церковь передана Константинополю / Bodo Life

Украинский президент Петр Порошенко окончательно утвердил передачу Константинопольскому патриархату Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская": гарант подписал закон об особенностях ее пользования.

"Возвращено с подписью президента", — отмечается в пояснении к документу на сайте Рады.

Согласно этому закону, церковь передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование для совершения религиозных обрядов, богослужений, церемоний и процессий.

Ранее Варфоломей сказал Порошенко "спасибо" за Андреевскую церковь. Константинопольский патриарх выразил надежду посетить Украину в ближайшее время.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

Как сообщалось, Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. При этом Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля, которому будет вручен томос.

Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что подписанное соглашение не означает создания единой поместной церкви в Украине. По его словам, договор Киева с Фанаром "ничего не меняет для миллионов верующих в Украине".