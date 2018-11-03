В РПЦ пришли в ярость из-за соглашения Порошенко и Варфоломея о независимой УПЦ

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Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что подписанное в Стамбуле президентом Украины Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение не означает создания единой поместной церкви в Украине.

"Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь нечего комментировать", - приводит "Интерфакс" слова Легойды.

По его словам, "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром (район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха. - Прим.) ничего не меняют для миллионов верующих в Украине".

Читайте такжеРаскрыты детали подписанного Порошенко и Варфоломеем соглашения о независимой УПЦПрезидент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле в субботу, 3 ноября, подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Порошенко.

Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также изменить название УПЦ Московского патриархата на "Русскую православную церковь в Украине".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).