Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

Кратко:
- Что случилось с бывшим Кати Лель
- Почему его ищут водолазы
Российская певица Катя Лель, которая видит инопланетян и утверждает, что встречалась с ними, сообщила о пропаже своего бывшего мужа.
Как пишут российские пропагандисты, Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.
"Его друзья стали беспокоиться и позвонили мне. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы. Он поехал во Францию по делу, на встречу со знакомым. Мы с ним не виделись два года с момента развода. С доченькой они общались. Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем", — прокомментировала путинистка.
Пока неизвестно, что именно произошло с Кузнецовым. В окружении бизнесмена предполагают, что он мог утонуть. Тем не менее водолазы пока не нашли тела в прибрежных водах. Поисковые работы продолжаются.
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Напомним, ранее российская певица Катя Лель призналась, что встречалась с инопланетным разумом.
Она возмутилась, что ее никто не воспринимает всерьез. Многие также решили, что ее признание — способ заставить публику говорить о себе.
"Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда", - заявила певица.
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