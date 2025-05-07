Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

Странная певица Катя Лель сообщила о пропаже ее бывшего мужа-бизнесмена.

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Катя Лель сообщила о пропаже мужа / Коллаж Главред, фото Стархит, Pixabay

Кратко:

Что случилось с бывшим Кати Лель

Почему его ищут водолазы

Российская певица Катя Лель, которая видит инопланетян и утверждает, что встречалась с ними, сообщила о пропаже своего бывшего мужа.

Как пишут российские пропагандисты, Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

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"Его друзья стали беспокоиться и позвонили мне. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы. Он поехал во Францию по делу, на встречу со знакомым. Мы с ним не виделись два года с момента развода. С доченькой они общались. Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем", — прокомментировала путинистка.

Катя Лель / https://www.instagram.com/katyalelofficial/

Пока неизвестно, что именно произошло с Кузнецовым. В окружении бизнесмена предполагают, что он мог утонуть. Тем не менее водолазы пока не нашли тела в прибрежных водах. Поисковые работы продолжаются.

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Напомним, ранее российская певица Катя Лель призналась, что встречалась с инопланетным разумом.

Она возмутилась, что ее никто не воспринимает всерьез. Многие также решили, что ее признание — способ заставить публику говорить о себе.

"Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда", - заявила певица.

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