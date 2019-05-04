"С собой забрали сердце": контактировавшая с инопланетянами Лель показала космическое шоу

Лель решила сделать концерт тематическим / Фото: Instagram/katyalelofficial

Российская певица Катя Лель устроила грандиозный концерт в московском Крокус Сити Холле, посвященный 25-летию ее концертной деятельности.

"Будто в космос мы летим, и с собой забрали сердце. Только вниз ты не смотри, а держи за руку крепко, крепко, крепко…" – подписала Лель фрагмент видео с концерта в Instagram.

Заявлявшая ранее о контакте с инопланетянами артистка появилась на сцене из тарелки НЛО. Она демонстрировала блестящие космические наряды, больше похожие на скафандры и пела свои нетленные хиты – Мой мармеладный, Долетай, Я по тебе скучаю.

Вокалист Enigma Эндрю Дональдс стал специальным гостем шоу и исполнил вместе с Лель композицию. Среди зрителей также был Бедрос Киркоров, отец российского певца Филиппа Киркорова, который заявил, что является давним поклонником таланта Лель.

Поклонники Лель в комментариях космическую задумку певицы оценили и одобрили. Исполнительницу фанат назвали "неземной" и "инопланетянкой", поддерживая ее миф о связи с НЛО.

"Неземная", "Неземная! Нереальная! И такая близкая!", "Инопланетяночка. На земле таких мало. Ты чудо неземное. Обожаю!", "Надо вам по стране с этой программой проехать, ждем!", "Космическая Катя", - написали россияне певице в комментариях.

Напомним, ранее Лель шокировала сеть признанием о контакте с пришельцами и преследованием ее НЛО.