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"У меня есть запрет": Падалко призналась, на что ее трое детей наложили вето

Анна Подгорная
7 мая 2025, 12:55
148
Маричка Падалко поделилась, какой мудрости продолжает учиться у сына и дочерей.
Маричка Падалко с детьми
Маричка Падалко новости - ведущая рассказала про отношения с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

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Помимо блистательной карьеры журналиста и ведущей Маричке Падалко удалось успешно реализовать себя, как маму троих детей. Вместе с мужем, журналистом, общественным деятелем и военным Егором Соболевым, она воспитывает 18-летнего сына Михаила и двоих дочерей - 16-летнюю Марию и 14-летнюю Екатерину.

Падалко активно ведет свои страницы в социальных сетях, однако редко публикует фото с детьми. Недавно в "ЖВЛ" ведущая призналась, что это - не просто совпадение. Это буквально запрет на публикацию, полученный от Михаила, Марии и Екатерины.

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Маричка отмечает, что, несмотря на свою юность, ее наследники прекрасно понимают и ревностно оберегают свое личное пространство. Они не готовы им делиться с кем-либо лишь потому, что их мама знаменита.

"Мои дети научились уважать свое личное пространство. Поэтому у меня в Instagram почти нет их фотографий. Раз в год мы договариваемся о такой роскоши для мамы, как разместить их фото. Они сказали, что выбрать публичную профессию это был мой выбор, их – быть непубличными, поэтому на разглашение информации что и как у меня тоже есть запрет", - рассказала Падалко.

Маричка Падалко с детьми
Маричка Падалко новости - ведущая рассказала про отношения с детьми / instagram.com/marichkapadalko

Она также признала, что учится у своих детей этом - стойкости, уважению и вниманию к своим эмоциям и переживанию, быть адаптивной и выносливой. "Они, в отличие от взрослых, не стесняются сказать: "Мне нужен психолог. Я хочу это проговорить". Я у них учусь этой открытости к миру", - поделилась Маричка Падалко.

Маричка Падалко с детьми
Маричка Падалко новости - ведущая рассказала про отношения с детьми / instagram.com/marichkapadalko

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Кто такая Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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