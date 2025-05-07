"У меня есть запрет": Падалко призналась, на что ее трое детей наложили вето

Маричка Падалко поделилась, какой мудрости продолжает учиться у сына и дочерей.

https://glavred.info/starnews/u-menya-est-zapret-padalko-priznalas-na-chto-ee-troe-detey-nalozhili-veto-10662494.html Ссылка скопирована

Маричка Падалко новости - ведущая рассказала про отношения с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Читайте больше:

Почему Маричка Падалко практически не публикует семейный контент

Какие уроки она черпает из общения со своими детьми

Помимо блистательной карьеры журналиста и ведущей Маричке Падалко удалось успешно реализовать себя, как маму троих детей. Вместе с мужем, журналистом, общественным деятелем и военным Егором Соболевым, она воспитывает 18-летнего сына Михаила и двоих дочерей - 16-летнюю Марию и 14-летнюю Екатерину.

Падалко активно ведет свои страницы в социальных сетях, однако редко публикует фото с детьми. Недавно в "ЖВЛ" ведущая призналась, что это - не просто совпадение. Это буквально запрет на публикацию, полученный от Михаила, Марии и Екатерины.

видео дня

Маричка отмечает, что, несмотря на свою юность, ее наследники прекрасно понимают и ревностно оберегают свое личное пространство. Они не готовы им делиться с кем-либо лишь потому, что их мама знаменита.

"Мои дети научились уважать свое личное пространство. Поэтому у меня в Instagram почти нет их фотографий. Раз в год мы договариваемся о такой роскоши для мамы, как разместить их фото. Они сказали, что выбрать публичную профессию это был мой выбор, их – быть непубличными, поэтому на разглашение информации что и как у меня тоже есть запрет", - рассказала Падалко.

Маричка Падалко новости - ведущая рассказала про отношения с детьми / instagram.com/marichkapadalko

Она также признала, что учится у своих детей этом - стойкости, уважению и вниманию к своим эмоциям и переживанию, быть адаптивной и выносливой. "Они, в отличие от взрослых, не стесняются сказать: "Мне нужен психолог. Я хочу это проговорить". Я у них учусь этой открытости к миру", - поделилась Маричка Падалко.

Маричка Падалко новости - ведущая рассказала про отношения с детьми / instagram.com/marichkapadalko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что беременная Slavia на поздних сроках смогла преодолеть свою фобию. Она показала экстремальную фотосессию с необычным партнером.

Также Джамала рассказала о захвате оккупантами дома в Крыму, в котором жили ее родители. Артистка призналась, что ее родные получали угрозы из-за активной позиции дочери.

Читайте также:

Кто такая Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред