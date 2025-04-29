Маричка Падалко показала, как сейчас выглядят ее родители

В честь их золотой свадьбы Падалко опубликовала фото, снятые 50 лет назад и сейчас.

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Маричка Падалко родители - журналистка показала маму и папу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Вкратце:

Мама и папа Марички Падалко празднуют 50 лет в браке

Журналистка показала их в день свадьбы и сейчас

Украинская ведущая и журналистка Маричка Падалко отметила сегодня с семьей особенный праздник - полвека назад ее родители, Ярослава и Владимир, стали мужем и женой. В честь этого в своем блоге в Instagram их дочь опубликовала два фото с разницей в 50 лет.

На первом снимке совсем юные Владимир и Ярослава позируют в стильных нарядах. На втором - они же, но в наше время, сидят за столом, а их за плечи обнимает Маричка.

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"От свадебного путешествия и до сегодняшнего дня прошло ровно 50 лет", - подписала фото журналистка. В комментариях к ее праздничному посту подписчики поздравляют "молодоженов" с их днем, и желают еще долго встречать вместе красивые годовщины.

Маричка Падалко родители - журналистка показала маму и папу / instagram.com/marichkapadalko

Маричка Падалко родители - журналистка показала маму и папу / instagram.com/marichkapadalko

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Кто такая Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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