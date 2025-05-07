"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

Виктор Павлик потерял сына пять лет тому назад.

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Виктор Павлик с сыном Павлом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik

Кратко:

С какими словами Виктор Павлик обратился к сыну

Сколько лет прошло после смерти парня

Украинский известный певец Виктор Павлик обратился к своему сыну, который умер от рака в молодом возрасте несколько лет назад.

Младший сын Виктора Павлика, Павел, скончался в возрасте 21 года от саркомы позвоночника после двух лет борьбы с болезнью. На своей странице в Instagram Виктор Павлик поделился фото и трогательно обратился к сыну.

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"Сын, сегодня твой день. Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел. Я тебя очень люблю. И очень скучаю. Живу с болью, но и с безграничной любовью к тебе. Тебе было бы 26…А мне 5 лет как не хватает тебя каждый день. Боль не проходит. Любовь тоже. Ты – часть меня. И будешь всегда", - написал певец.

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Виктор Павлик / инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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