Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

Алена Кюпели
7 мая 2025, 16:49обновлено 7 мая, 17:33
24
Виктор Павлик потерял сына пять лет тому назад.
Виктор Павлик с сыном Павлом
Виктор Павлик с сыном Павлом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik

Кратко:

  • С какими словами Виктор Павлик обратился к сыну
  • Сколько лет прошло после смерти парня

Украинский известный певец Виктор Павлик обратился к своему сыну, который умер от рака в молодом возрасте несколько лет назад.

Младший сын Виктора Павлика, Павел, скончался в возрасте 21 года от саркомы позвоночника после двух лет борьбы с болезнью. На своей странице в Instagram Виктор Павлик поделился фото и трогательно обратился к сыну.

видео дня

"Сын, сегодня твой день. Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел. Я тебя очень люблю. И очень скучаю. Живу с болью, но и с безграничной любовью к тебе. Тебе было бы 26…А мне 5 лет как не хватает тебя каждый день. Боль не проходит. Любовь тоже. Ты – часть меня. И будешь всегда", - написал певец.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Виктор Павлик
Виктор Павлик / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:43Война
Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:57Экономика
Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Последние новости

18:07

В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

17:46

Прорыв к карьерному Олимпу: 4 знака зодиака, которым повезет в 2025 году

17:43

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:40

Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

17:29

"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
17:18

О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

17:03

Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

16:57

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:49

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

Реклама
16:41

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:37

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

16:31

Можно ли убирать в доме 8 мая: строгие приметы в праздник

16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

15:32

От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в садуВидео

15:28

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

15:24

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

Реклама
15:11

Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

14:57

Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

14:35

Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

14:34

Неголосование Порошенко за соглашение о недрах - попытка разрушить отношения с США - Олещук

14:32

40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

14:30

Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку

14:21

Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения

14:11

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидатыВидео

13:59

Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

13:47

Враг усиливает боевую часть Шахедов: в ГСЧС рассказали, как уберечь свою жизньФото

13:44

В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

13:25

Ударит ли Россия "Орешником" по Киевумнение

13:23

Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

13:18

Отставка Кадырова: ISW сказали, почему такое решение представляет угрозу Путину

13:11

"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

13:03

В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

12:55

"У меня есть запрет": Падалко призналась, на что ее трое детей наложили вето

12:44

Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

12:36

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:18

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Реклама
12:15

Путин выбрал новую цель для штурма: в Times узнали, какая область под угрозой

12:03

В дом украинской певицы и участницы Евровидения попали дроны РФ

11:50

РФ перебрасывает большое войско: аналитик предупредил об опасном маневре врага

11:47

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

11:29

Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

11:20

"1-2 дрона долетят – трибуны опустеют": прогноз удара по параду Путина на 9 мая

11:12

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

11:07

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

11:04

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотниковВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять