Враг усиливает боевую часть Шахедов: в ГСЧС рассказали, как уберечь свою жизнь

Теперь правило двух стен не так эффективно в случае атаки российских дронов.

https://glavred.info/ukraine/vrag-usilivaet-boevuyu-chast-shahedov-v-gschs-rasskazali-kak-uberech-svoyu-zhizn-10662515.html Ссылка скопирована

Укрытие является наиболее безопасным местом во время вражеских атак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС Киева

Что сообщил Петров:

Вражеские дроны становятся опаснее

Лучшим местом во время ударов РФ является укрытие

В ночь на 7 мая страна-агрессор Россия атаковала украинскую столицу ракетами и дронами, в том числе типа "Шахед". Представитель ГСЧС города Киева Павел Петров рассказал, что в ходе этой атаки стало понятно, что противник усиливает боевую часть Шахедов.

Он пояснил 24 каналу, что теперь пользоваться правилом двух стен во время обстрелов не так безопасно, как раньше, и лучше находиться в другом месте до отбоя тревоги.

видео дня

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Речь идет о пребывании в укрытиях. Сейчас многие пренебрегают тем, чтобы спуститься туда и остаются у себя в квартире. Но сегодняшний обстрел Киева показал, что это опасно.

"Вот сегодня было 28 дронов. Враг не только наращивает количество, но и увеличивает боевую часть. Мы сейчас приезжаем на вызовы и видим там попадание в технический этаж пятиэтажки. Так квартира на 5 этаже просто выгорела дотла. И не могу сказать, что здесь помогло бы правило двух стен. Все же надо беречь себя и идти в укрытие", - подчеркнул Петров.

Российская атака на Киев 7 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики и атаки вражеских дронов. В Киевской городской военной администрации сообщили, что падение обломков привело к возгоранию в Соломенском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражеский обстрел, отметив, что за ночь страна-агрессор Россия выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды".

Впоследствии стало известно, что в результате ночного ракетно-дронового удара армии страны-агрессора РФ по Киеву, в Шевченковском районе погибла пожилая женщина-волонтер со своим сыном.

Читайте также:

Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред