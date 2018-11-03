Раскрыты детали подписанного Порошенко и Варфоломеем соглашения о независимой УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей / twitter.com/poroshenko

Подписанное президентом Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле соглашение о создании независимой украинской церкви детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

"Вселенский Патриарх предоставляет томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю; украинское государство в соответствии с Конституцией и законами оказывает этим процессам содействие", - цитирует документ "Укринформ".

Читайте такжеДве трети украинцев не знают, что такое томос - опросСоглашение предусматривает регистрацию в Киеве миссии Вселенского патриархата, которая фактически будет посольством и будет "способствовать связям независимой Украинской церкви с вселенским православием".

"Это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с Филарета, Макария и их последователей", - уточняется в документе.

Отмечается, что украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля, которому будет вручен томос.

Президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле в субботу, 3 ноября, подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Порошенко.

Читайте также"Ответка" Путина: что готовит Москва в Украине после Томоса УПЦ17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

11 октября синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой о томосе.