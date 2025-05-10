Козловский смог и я смогу: сеть взорвалась мемами после "освобождения" певца

Кратко:
- После чего появился мем с Козловским
- В чем его главная суть
Украинский певец Виталий Козловский буквально переживает новый пик популярности, после того, как рассчитался со своими долгами с продюсером Игорем Кондратюком и получил назад право исполнять свои легендарные хиты.
Так, он впервые за долгое время исполнил свой хит "Пина колада" — теперь уже на украинском языке.
Этот момент стал частью благотворительного шоу "Нашевидение 2", и видео с выступления мгновенно разлетелось по социальной сети TikTok. Выступление и легендарное возвращение Козловского стало настоящим мемом. Пользователи массово публикуют ролики, в которых радуются Козловскому и вдохновляются его историей. "Если хотите сдаться, повторите себе: Козловский смог — и я смогу", - подписывают видео украинцы.
@glushachka_kate#козловський#пінаколада#нашебачення#євробачення#музика#кондратюк#молодість#концерт#легенда♬ оригінальний звук - glushachka_kate
Украинцы массово стали постить видео, где им тяжело или не хочется что-то делать и они вспоминают Виталия Козловского со словами: "Козловский смог и я смогу".
@daria_valchuk Колись і я заспіваю пінаколаду перед тисячами студентів?? #пінаколада#козловський#віталійкозловський#брови#бровижмеринка#бровивінниця#бровіст#навчанняброви♬ оригінальний звук - TONKO
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