Козловский смог и я смогу: сеть взорвалась мемами после "освобождения" певца

Виталий Козловский стал героем мемов, ролики с его участием заполонили соцсети.

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Виталий Козловский взорвал сеть / Коллаж Главред, скришот ТикТок

Кратко:

После чего появился мем с Козловским

В чем его главная суть

Украинский певец Виталий Козловский буквально переживает новый пик популярности, после того, как рассчитался со своими долгами с продюсером Игорем Кондратюком и получил назад право исполнять свои легендарные хиты.

Так, он впервые за долгое время исполнил свой хит "Пина колада" — теперь уже на украинском языке.

видео дня

Этот момент стал частью благотворительного шоу "Нашевидение 2", и видео с выступления мгновенно разлетелось по социальной сети TikTok. Выступление и легендарное возвращение Козловского стало настоящим мемом. Пользователи массово публикуют ролики, в которых радуются Козловскому и вдохновляются его историей. "Если хотите сдаться, повторите себе: Козловский смог — и я смогу", - подписывают видео украинцы.

Украинцы массово стали постить видео, где им тяжело или не хочется что-то делать и они вспоминают Виталия Козловского со словами: "Козловский смог и я смогу".

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