Серая гниль будет не страшна: чем нужно опрыскать клубнику в мае

На листьях клубники часто можно увидеть коричневые пятна.

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Как предотвратить появление серой гнили / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на клубнике появляются черные пятна

Чем можно обрабатывать клубнику от гнили

Поздняя весна - это именно то время, когда плесень может начать распространяться и полностью уничтожить грядку клубники, если не обнаружить ее достаточно рано.

Главред решил разобраться, как уберечь кусты клубники от серой гнили.

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Почему на клубнике появляется серая гниль

Как пишет express.co.uk, серая гниль может появиться после сильных дождей или неправильного полива, если листья остаются долго мокрыми. Это грибковое заболевание процветает в теплых влажных погодных условиях и может уничтожить грядку клубники.

Как понять, что клубника болеет серой гнилью

Серая гниль начинается с небольших коричневых пятен на листьях или стеблях растения, которые внутри покрываются серым пушистым налетом. Гниль быстро распространяется, ослабляя растения и делая любые зараженные ягоды абсолютно несъедобными.

Наибольший пик развития этой болезни приходится на май, так как клубника только начинают цвести, что делает ее особенно уязвимой к инфекции.

Как предотвратить появление серой гнили

Эксперты по садоводству Drygair отмечают, что следует поливать только почву, а не верхушки растений, поскольку влажные листья создают идеальные условия для распространения спор грибка.

"Правильный полив, непосредственно в почву, избегая листьев, значительно уменьшит количество воды и будет препятствовать распространению гнили. Также это следует делать утром, чтобы растения могли высохнуть на солнце", - говорится в сообщении.

Также важно поддерживать чистоту участка вокруг клубники, поскольку гнилые опавшие листья могут распространять болезни.

Однако, по словам экспертов, одним из самых эффективных способов предотвращения серой гнили на клубнике является масло нима. Оно обладает антибактериальными свойствами, предотвращающими рост спор плесени.

"Масло нима действует как природный фунгицид и может помочь уменьшить концентрацию спор грибка. Регулярное применение масла нима, как превентивной меры, может значительно уменьшить вероятность вспышки болезни. Оно также имеет дополнительное преимущество действия как природный пестицид, уменьшая популяции вредных насекомых", - добавил эксперт.

Как обрабатывать клубнику маслом нима

Все, что вам нужно сделать, это смешать масло нима с одним литром воды и несколькими каплями средства для мытья посуды, что поможет раствору прилипнуть к растению. Опрыскайте клубнику этим домашним раствором, и это поможет сохранить ее здоровой.

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