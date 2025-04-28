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"Золотая жила": специалисты призывают разбрасывать банановую кожуру в саду

Марина Фурман
28 апреля 2025, 03:30
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Не стоит сразу выбрасывать банановую кожуру, пищевые отходы могут стать полезным удобрением для вашего сада.
банановая кожура, сад
Банановая кожура богата витаминами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем в саду оставлять банановую кожуру
  • Какие полезные свойства содержат фруктовые отходы

На первый взгляд, может показаться, что подкормка растений в саду - сложный процесс, который требует знаний и опыта. На самом деле даже отходы могут быть эффективным удобрением. Главред узнал, зачем специалисты рекомендуют разбрасывать банановую кожуру в саду.

На британском портале Express.co.uk говорится, что банановая кожура - это не просто пищевые отходы, это золотая жила для вашего сада.

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Известно, что кожура банана содержит калий, фосфор, кальций и другие необходимые питательные вещества, которые положительно влияют на растения.

Бананы прекрасно разлагаются, тем самым подкармливают почву и помогают удерживать влагу.

Эксперты рекомендуют выложить фруктовые отходы поверх садовой почвы, чтобы они не касались стеблей растений. Далее стоит покрыть все слоем мульчи, которая будет отпугивать вредителей.

Также банановую кожуру можно предварительно высушить на солнце или в низкой духовке с открытой дверцей.

После того как кожура полностью высохнет, её можно использовать как щепу или измельчить в порошок и добавить на грядки, в вазоны или смешать с почвой для растений.

Это удобрение особенно полезно для орхидеи.

Поэтому в следующий раз, когда съедите банан, не выбрасывайте кожуру, а сохраните её для своего сада.

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