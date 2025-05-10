Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина: Коваленко назвал истинную причину

На самом деле визит иностранных лидеров в Москву на парад - это были рабочие встречи китайского лидера с будущими партнерами и вассалами, говорит эксперт.

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Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Основные тезисы Коваленко:

Иностранные лидеры приезжали в Москву на парад 9 мая не ради Путина

Они хотели встретиться с Си Цзиньпинем

Ряд иностранных лидеров приезжали на парад в Москву 9 мая не ради российского диктатора Владимира Путина - они хотели встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду. Он отметил, что эту ситуацию можно расценить, как встречу Си Цзиньпина с будущими вассалами.

"Я это расцениваю как выездную встречу Си Цзиньпина с будущими вассалами. Почти все те страны, которые присутствовали на Красной площади, собрались именно для встречи с Си Цзиньпином, не с Путиным. Их собрал не Путин, а Си Цзиньпин, чтобы все сразу могли обсудить свои дела. Ведь Китай как раз наращивает свое влияние в Центральной Азии и странах Африки. Допустим, у Вьетнама с Китаем достаточно сложные отношения, но была возможность перекинуться парой слов", - отметил Коваленко.

По его словам, это были рабочие встречи китайского лидера с будущими партнерами и вассалами.

"Вот и России Си Цзиньпин продемонстрировал свою лояльность, чтобы усилить свое влияние на Россию, которое наращивается с 2022 года", - добавил эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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