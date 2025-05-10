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Когда в Украине могут возобновить авиаперелеты с Европой: Стармер четко ответил

Марина Фурман
10 мая 2025, 17:21
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Премьер-министр Британии назвал главное условие для возобновления авиасообщения с Украиной.
самолет, Стармер
Стармер сказал, когда Британия возобновит авиаперелеты с Украиной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

  • Британия возобновит авиаперелеты с Украиной после прекращения огня
  • Соответствующее решение будет способствовать экономическому восстановлению Украины

Восстановление авиасообщения с Украиной возможно после достижения прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Укринформ.

По его словам, такой шаг будет способствовать экономическому восстановлению Украины, укреплению доверия со стороны инвесторов и поможет семьям снова воссоединиться.

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"Поэтому мы работаем над стимулированием экономики Украины. И как важный шаг, я рад, что британские эксперты на местах возглавляют работу по поддержке восстановления авиасообщения с Украиной после достижения прекращения огня. Это займет время. Но это будет огромный момент в восстановлении связи с экономикой Украины, что повысит доверие инвесторов и поможет воссоединить семьи, разделенные этой войной", - сказал Стармер.

Премьер Британии также призвал Путина не ограничиваться майским "перемирием", а согласиться на полное 30-дневное перемирие.

"Переговоры начнутся немедленно после согласования прекращения огня. Больше никаких "если" и "но". Больше никаких условий и задержек. Путин действительно нуждался в условиях, когда хотел прекращения огня для проведения парада. И сейчас они ему не нужны. Украина снова и снова демонстрировала готовность к взаимодействию. Но снова и снова Путин отказывался", - подчеркнул он.

Открытие аэропортов в Украине - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину. По словам гендиректора, компания разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания войны.

Как писал Главред, в свою очередь старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон ответил, когда откроют аэропорты в Украине.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр Британии посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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