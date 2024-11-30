Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

Украина будет развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров.

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Шмыгаль заявил о возобновлении работы аэропортов / коллаж: Главред, фото: unsplash, t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства", - рассказал он.

По словам главы правительства, ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

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"Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал Шмыгаль.

По его данным, во время российских атак повреждениям подверглась авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Открытие аэропортов в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе Президента прокомментировали первое открытие аэропорта в Украине. Заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные.

В Украине уже разработали пошаговый план открытия аэропортов. Украина в Варшаве представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Алексей Кулеба отметил, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос с точки зрения безопасности".

Стало известно, когда откроют аэропорты в Украине. Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон сообщил, что уже до конца января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.

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