Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.
"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства", - рассказал он.
По словам главы правительства, ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.
"Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал Шмыгаль.
По его данным, во время российских атак повреждениям подверглась авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.
Открытие аэропортов в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе Президента прокомментировали первое открытие аэропорта в Украине. Заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные.
В Украине уже разработали пошаговый план открытия аэропортов. Украина в Варшаве представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Алексей Кулеба отметил, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос с точки зрения безопасности".
Стало известно, когда откроют аэропорты в Украине. Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон сообщил, что уже до конца января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.
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