Наказание за дрова: Шмыгаль сделал очень важное заявление

Премьер заявил, что Зеленский не подпишет законопроект, предполагающий штрафы за хранение дров без документов.

https://glavred.info/ukraine/nakazanie-za-drova-shmygal-sdelal-ochen-vazhnoe-zayavlenie-10612592.html Ссылка скопирована

Зеленский не подпишет закон о дровах / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

В Украине у всех на слуху скандальный законопроект о штрафах за хранение дров без документов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что ждет украинцев на самом деле.

Он заявил, что президент не подпишет принятый Верховной Радой закон о штрафах за хранение дров.

"В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет ... Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", - сказал премьер. видео дня

Закон о дровах - что известно

Напомним, Главред писал, что в Украине приняли закон, согласно которому, за хранение дров без документов будут штрафовать и предусмотрена уголовная ответственность. 15 октября законопроект был передан на подпись президенту.

Впоследствии народный депутат Юрий Камельчук пояснил, что закон №9665, который усиливает ответственность за хранение дров без документов, будет касаться только тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах.

Ранее также партия "Слуга народа" со ссылкой на одного из авторов законопроекта Максима Павлюка заявила, что проголосованный Верховной Радой законопроект направлен на совершенствование ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины, не имеет целью ограничивать граждан, которые используют дрова для обогрева собственных домов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред