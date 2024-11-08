Наказание за дрова: Шмыгаль сделал очень важное заявление

В Украине у всех на слуху скандальный законопроект о штрафах за хранение дров без документов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что ждет украинцев на самом деле.
Он заявил, что президент не подпишет принятый Верховной Радой закон о штрафах за хранение дров.
"В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет ... Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", - сказал премьер.видео дня
Закон о дровах - что известно
Напомним, Главред писал, что в Украине приняли закон, согласно которому, за хранение дров без документов будут штрафовать и предусмотрена уголовная ответственность. 15 октября законопроект был передан на подпись президенту.
Впоследствии народный депутат Юрий Камельчук пояснил, что закон №9665, который усиливает ответственность за хранение дров без документов, будет касаться только тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах.
Ранее также партия "Слуга народа" со ссылкой на одного из авторов законопроекта Максима Павлюка заявила, что проголосованный Верховной Радой законопроект направлен на совершенствование ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины, не имеет целью ограничивать граждан, которые используют дрова для обогрева собственных домов.
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