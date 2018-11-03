Варфоломей сказал Порошенко "спасибо" за Андреевскую церковь

Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Константинопольский патриарх Варфоломей поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за решение передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

"Молюсь Господу, чтобы в ближайшее время я снова посетил вашу прекрасную и гостеприимную страну", - приводит слова Варфоломея пресс-служба Порошенко.

18 октября, Верховная Рада приняла президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

"Для того, чтобы у Церкви-матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - пояснил решение о передаче церкви Константинополю сам Порошенко, "с твердым оптимизмом" отметив, что оно решение ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

Напомним, Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле в субботу, 3 ноября, подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Порошенко.

Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что подписанное соглашение не означает создания единой поместной церкви в Украине.