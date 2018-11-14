СМИ узнали дату Объединительного собора в Украине

К этому времени будет готов также устав Православной церкви в Украине и текст томоса об автокефалии.
Объединительный собор, на котором, как предполагается, будет избран глава будущей независимой Православной церкви в Украине, которому будет вручен томос, пройдет 22 ноября.
Как сообщает "ГолосUA", к этому времени будет готов также устав Православной церкви в Украине и текст томоса об автокефалии. На соборе выберут главу будущей церковной структуры.
Для подготовки Собора в четверг в Киев местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.
При этом главы неканонических церквей Украины - Филарет (УПЦ КП) и Макарий Малетич (УАПЦ) в заседаниях принимать участия не будут.
Отмечается, что в проект томоса включено положение о более чем 20 подворьях Константинопольского патриархата, которые президент Петр Порошенко обещал передать до начала президентских выборов.
Напомним, 3 ноября, президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.