СМИ узнали дату Объединительного собора в Украине

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Объединительный собор, на котором, как предполагается, будет избран глава будущей независимой Православной церкви в Украине, которому будет вручен томос, пройдет 22 ноября.

Как сообщает "ГолосUA", к этому времени будет готов также устав Православной церкви в Украине и текст томоса об автокефалии. На соборе выберут главу будущей церковной структуры.

Для подготовки Собора в четверг в Киев местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.

При этом главы неканонических церквей Украины - Филарет (УПЦ КП) и Макарий Малетич (УАПЦ) в заседаниях принимать участия не будут.

Отмечается, что в проект томоса включено положение о более чем 20 подворьях Константинопольского патриархата, которые президент Петр Порошенко обещал передать до начала президентских выборов.

Напомним, 3 ноября, президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.