В УПЦ КП сделали важное заявление по Объединительному собору

Архиепископ Евстратий (Зоря) / "Главред"

Появившаяся накануне в СМИ информация о том, что Объединительный собор состоится 22 ноября является фейком.

Об этом заявил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря.

"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в Фейсбуке церковные Соборы. Удивляет, какое количество образованных людей, священнослужителей принимает такое "объявление" за чистую монету и распространяет его", - написал архиепископ в Facebook.

По его словам, только официальное сообщение о дате проведения Собора "будет означать, что она уже определена".

"Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что Объединительный собор, на котором будет избран глава будущей независимой Православной церкви в Украине, состоится 22 ноября, а для подготовки Собора в Киев якобы уже прибыл местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.

Напомним, 3 ноября, президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.