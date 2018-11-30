"Политики обманывают": в УПЦ МП сделали заявление о Томосе

В УПЦ МП считают, что в этом году Томос уже не дадут / Фото: Pixabay

Представитель синодально-информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент высказал мнение, что решение Вселенского патриархата о предоставлении Украине Томоса об автокефалии является обманом.

"Это обозначает, что те государственные политики самого высокого уровня, которые постоянно обещают нам Томос и автокефалию, просто обманывают нас, и на самом деле вся эта процедура с Константинопольским патриархатом о предоставлении Томоса является одним "фейком" - цитирует священнослужителя ТАСС.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич добавил, что проходившее с 27 по 29 ноября в Стамбуле заседание синода Константинопольского патриархата было последним в этом году.

"Таким образом, Томоса нет, о тексте Томоса также ничего не говорится, дата Объединительного собора не названа. Добавлю, что в этом году это последнее заседание синода Константинопольского патриархата", - написал он в Facebook.

Как ранее сообщалось, проходящий в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии УПЦ.