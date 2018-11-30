"Томос Шредингера": соцсети об утверждении текста Томоса для Украины Священным синодом Константинополя

30 ноября 2018, 00:38

Благодаря тому, что многие решили, будто Томос уже дарован, в соцсетях поднялась волна иронии.

церковь
Несмотря на то, что УПЦ КП заявила о необходимости ждать итогов Синода, многие поспешили разнести весть, что Томос дали / Фото: Pixabay

29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о даровании Украинской православной церкви автокефалии. При этом дата Объединительного собора все еще не известна.

Однако, благодаря подаче телеканала "Прямой", многие восприняли эту новость, как то, что вопрос Томоса уже решен и его предоставили, что вызвало волну иронии в социальных сетях.

"Мне история с Томосом начинает напоминать новогоднюю рекламу Кока-Колы: "Томос наближається, Томос наближається! Поспішай!"", - шутит Дмитрий Корнейчук.

"П. Порошенко в главной роли в сериале "Неуловимый Томос"", - добавил он.

"Томос снова дали. Черт, сколько их у них там?", - деланно изумляется Леонид Швец.

"Вселенский патриархат утвердил текст Томоса, чтобы отвлечь внимание Путина от того, что Трамп отменил встречу с ним", - иронизирует Денис Попович.

"Жаль, что у Патриарха Варфоломея твиттера нет))", - шутит Василий Горбаль, проводя аналогию с президентом США Дональдом Трампом и его "Твиттером всемогущим".

"Масове поширення фейкової новини "Прямого" про нібито наданий Томос - чудова ілюстрація інформаційного здоров'я нації.

Адже у новині за лінком є документ, який цю тезу спростовує! Але кого цікавлять тексти та документи?

Заголовок, лайк, шер, перемога!

Ну а про професійність автора фейку та редактора сайту і говорити не хочеться...", - возмущен Сергей Сидоренко.

"Скорее всего Томос давно дали, просто его тут же по привычке сп*здили", - мрачно язвит Никита Пидгора.

"Вже з'явився новий прикол ?Томос введуть не у всіх областях, а лише у декількох", - пишет Вера Замяла, намекая на недавно введенное военное положение.

"Украине опять Томос дали. Чем больше Томосов, тем лучше", - снова отметился Сергей Сидоренко, намекающий на возникающее "Томос дали!" после каждого Синода Вселенского патриархата.

"Томос Шредингера", - коротко и метко выразился Владислав Бовсуновский.

Ранее сообщалось, что проходящий в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о даровании автокефалии украинской церкви.

27 ноября в стамбульском районе Фанар стартовало трехдневное заседание Синода Вселенского (Константинопольского патриархата), во время которого, как ожидается, будет официально принято решения по поводу томоса об автокефалии для украинской церкви.

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УПЦ КП соцсети церковь Томос
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