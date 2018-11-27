Томос об автокефалии для Украины: стартовал Синод Вселенского патриархата

27 ноября 2018, 08:43

Несколько подзабытая в вихре введения военного положения тема томоса об автокефалии украинской церкви снова возвращается в фокус общественного внимания.

Богослужение Вселенского патриархата / VoA

В стамбульском районе Фанар стартовало трехдневное заседание Синода Вселенского (Константинопольского патриархата), во время которого, как ожидается, будет официально принято решения по поводу томоса об автокефалии для украинской церкви.

Как сообщают местные СМИ, Синод будет заседать вплоть до 29 ноября. Кроме того, его участники будут определять дату проведения Собора Украинской автокефальной православной церкви.

Кроме того, на заседаниях будет присутствовать представитель властей Украины − заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ обвинили Вселенский патриархат в планах по отжиму церковных объектов.

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