Томос об автокефалии. В РПЦ обвинили Вселенский патриархат в планах по "отжиму" церковных объектов

Российские церковники продолжают из всех сил нагнетать обстановку вокруг томоса об автокефалии для украинской церкви.
Вселенский (Константинопольский) патриархат предоставляет томос об автокефалии Украине ради того, чтобы отнять в свою пользу десятки церковных объектов в стране.
Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире российского телевидения.
"Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии Константинополь заявит права более чем на 20 монастырей, храмов и других церковных объектов, которые когда-то исторически принадлежали ему", − сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские священнослужители обвинили патриарха Варфоломея в попытке расчленения РПЦ.