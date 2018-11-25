Томос об автокефалии. В РПЦ обвинили Вселенский патриархат в планах по "отжиму" церковных объектов

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Вселенский (Константинопольский) патриархат предоставляет томос об автокефалии Украине ради того, чтобы отнять в свою пользу десятки церковных объектов в стране.

Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире российского телевидения.

"Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии Константинополь заявит права более чем на 20 монастырей, храмов и других церковных объектов, которые когда-то исторически принадлежали ему", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские священнослужители обвинили патриарха Варфоломея в попытке расчленения РПЦ.