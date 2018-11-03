Автокефалия УПЦ: в России патриарха Варфоломея обвинили в попытке расчленения РПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Вселенский патриарх Варфоломей "выполняет заказ" по расчленению РПЦ, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он также подчеркнул, что решения патриарха Варфоломея "лежат вне канонического поля".

По мнению митрополита Илариона, Вселенский патриарх выполняет "заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской православной церкви", передают РИА "Новости".

В свою очередь председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил о том, что подписание Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем соглашения о сотрудничестве не имеет значения.

"Несмотря на различные заявления, они друг другу не доверяют, поэтому придумывают различные подписи для того, чтобы получить то, к чему они стремятся. Этот документ не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов и с точки зрения светского права", — решил архиепископ Климент.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

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17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).