"Агент КГБ" и персона нон грата: в Украине разгорелся скандал вокруг архиепископа РПЦ

10 ноября 2018, 12:35

Ректору Московской духовной академии запретили въезд в Украину на три года.

Архиепископ Амвросий (Ермаков)
Архиепископ Амвросий (Ермаков) / pravmir.ru

Российскому архиепископу Амвросию, который является ректором Московской духовной академии, запретили въезд в Украину на три года.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, 7 ноября архиепископа Амвросия не просто не пропустили через границу, но и запретили въезд на территорию Украины.

"Поэтому по меньшей мере до 2021 года попасть в Украину он не сможет", – говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Там также опровергли сообщение ряда СМИ о том, что российскому архиепископу все-таки удалось проникнуть на территорию Украины.

"Официально сообщаем, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Журналисты, готовя эти материалы, использовали данные из непроверенных источников", - добавили в ГПСУ.

Отметим, что по данным "Информатора", архиепископ Амвросий якобы проник в Украину, воспользовавшись обходными путями, посетив транзитом Беларусь.

"На следующий день после неудачной попытки попасть в украинскую столицу и вернувшись в Москву, священнослужитель полетел в белорусскую столицу Минск, а оттуда – в Киев, но уже прибег к услугам аэропорта "Борисполь". Рано утром восьмого ноября, точнее в 7:50 по местному времени, Архиепископ Амвросий прилетел в Минск из Москвы.

Спустя несколько минут он сидел в самолёте из Минска в Киев, и уже через час прибыл в украинскую столицу в 8:35 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что он также попал на территорию Печерской Лавры и принял участие в переговорах относительно последующих шагов УПЦ МП и РПЦ в свете событий вокруг предоставления УПЦ КП Томосу.

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Сам архиепископ Амвросий, после того, как его не пустили на территорию Украины, рассказал об инциденте в соцсети.

"В бумаге, выданной мне пограничниками, официально указана откровенно надуманная причина: "Не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины". Конечно, у меня было с собой приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, и мое проживание планировалось вместе с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. Когда я рассказал об этом и спросил, как понимать указанную причину, мне не ответили", – написал он в Telegram.

Он также отметил, что в группе Facebook под названием "Украинская поместная Православная церковь" появилось обвинение, что он является агентом КГБ.

Ранее в Госпогранслужбе назвали причину запрета въезда в Украину архиепископу РПЦ.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

В ответ в РПЦ заявили о том, что в Украине нет представителей "российской церкви", а УПЦ МП поддерживается большинством граждан страны.

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Госпогранслужба РПЦ упц архиепископ автокефалия Томос
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