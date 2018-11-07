Архиепископа РПЦ не пустили в Украину

7 ноября 2018, 21:42

Российского церковника не пропустили на границе якобы "без объяснения причин".

Священник РПЦ
Священники РПЦ негодуют / "Православие"

В Украину не пустили архиепископа РПЦ Амвросия (Виталия Ермакова), ректора Московской духовной академии.

"Архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него. Ждем подробностей", - рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает "Интерфакс".

Зампред отдела внешних духовных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич заявил, что российского церковника не пропустили на границе якобы "без объяснения причин".

"В настоящее время владыка Амвросий собирается вылететь обратно в Москву", - добавил он.

В РПЦ заявили, что сожалеют о недопуске архиепископа в Украину.

"Украинская власть закрыла ему (Амвросию - ред) доступ в страну, вероятно, посчитав его шпионом", - заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, назвав действия украинских пограничников "гипертрофированной шпиономанией".

Читайте такжеВ РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть УкраинуРанее президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - сказал Порошенко.

17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

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