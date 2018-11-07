"Домой, в Россию!" Порошенко потребовал от РПЦ покинуть Украину

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - приводит "Интерфакс-Украина" слова Порошенко.

Напомним, 3 ноября, президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".