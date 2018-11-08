В Госпогранслужбе назвали причину запрета въезда в Украину архиепископу РПЦ

Архиепископ Амвросий (Ермаков) / pravmir.ru

Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова) не впустили в Украине из-за того соответствующего поручения одного из правоохранительных органов, заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины", - подчеркнул Слободян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Напомним, архиепископа Амвросия не пустили в Украину на паспортном контроле в аэропорту. Он прилетел на актовый день Киевской духовной академии.

Отметим, что накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

В ответ в РПЦ заявили о том, что в Украине нет представителей "российской церкви", а УПЦ МП поддерживается большинством граждан страны.