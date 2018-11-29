В УПЦ КП дали официальный комментарий по поводу Томоса

УПЦ КП ожидает итогов Синода - потому что сам Синод еще не окончен / Delo

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что ожидают официального получения детальной информации о том, чем же окончится Священный синод Вселенского патриархата. Только после окончательного итога нынешнего заседания будет определена дата созыва Объединительного собора.

"Поэтому в Киевском Патриархате, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидают официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе по подготовленному Уставу Церкви. Киевский Патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будет успешно завершена подготовительная работа, Собор соберется и Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: в Стамбуле решится судьба Томоса для Украиныпримет необходимые решения относительно объединения, избрания Предстоятеля Церкви и утверждения Устава... После чего, в соответствии с ранее объявленными Вселенским Патриархатом решениями, Томос об автокефалии будет вручен Предстоятелю Церкви", – сообщили в пресс-центре Киевского патриархата.

Ранее сообщалось, что проходящий в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о даровании автокефалии украинской церкви.

27 ноября в стамбульском районе Фанар стартовало трехдневное заседание Синода Вселенского (Константинопольского патриархата), во время которого, как ожидается, будет официально принято решения по поводу томоса об автокефалии для украинской церкви.