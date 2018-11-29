РПЦ прокомментировала решение Священного Синода о создании украинской автокефальной церкви

Александр Волков, РПЦ / facebook.com/Alexander Volkov

В Русской православной церкви прокомментировали решение Священного Синода Константинопольского патриархата, заявив, что проект создания Украинской автокефальной церкви якобы "не имеет поддержки со стороны других поместных православных церквей, поэтому Константинопольский патриархат затягивает процесс предоставления томоса".

"Становится заметно, что действия Константинополя носят сознательно затяжной характер и не приводят к столь ожидаемым наивными людьми результатам… По сути все давно понятно - у Константинополя нет никаких реальных возможностей и никакой реальной поддержки проекта автокефалии", - заявил пресс-секретарь патриарха Читайте такжеКонстантинополь распускает Западноевропейское архиепископство РПЦМосковского Кирилла (Гундяева) священник Александр Волков, передают росСМИ.

В РПЦ заявляют, что "идея создания автокефальной церкви в Украине не может быть реализована путем вторжения на каноническую территорию другой поместной православной церкви".

Ранее сообщалось, что проходящий в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о даровании автокефалии украинской церкви.

27 ноября в стамбульском районе Фанар стартовало трехдневное заседание Синода Вселенского (Константинопольского патриархата), во время которого, как ожидается, будет официально принято решения по поводу томоса об автокефалии для украинской церкви.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские священнослужители обвинили патриарха Варфоломея в попытке расчленения РПЦ.