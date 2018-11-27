Константинополь распускает Западноевропейское архиепископство РПЦ

Своим решением Синод распустил архиепископство/ Православная Жизнь

Вселенский Патриархат принял решение о роспуске архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе.

Священный Синод Вселенского Патриархата принял данное решение во вторник, 27 ноября, на Фанаре, передает Оrthodoxie со ссылкой на хорошо информированные источники в самом Синоде. Таким образом, принятое решение отменяет Патриарший Томос 1999 года.

22 января 1971 года Константинопольский патриархат восстановил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, преобразовав его в Русскую православную архиепископию Западной Европы.

19 июня 1999 года Томосом Константинопольсого патриарха Варфоломея I подтверждалось пребывание архиепископии под омофором Константинопольского патриарха и восстанавливался её статус экзархата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские священнослужители обвинили патриарха Варфоломея в попытке расчленения РПЦ.