Свежесть будет держаться неделями: как сделать освежитель для унитаза своими руками

Вы узнаете:
- Что нужно для приготовления освежителя
- Как можно использовать домашний освежитель
В магазинах продают десятки различных освежителей для унитаза. Но обычно их эффект не длится долго и для многих такое маскировочное средство влетает в немалую копеечку ежемесячно.
Однако Главред узнал, что можно приготовить освежитель для унитаза собственноручно в домашних условиях. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
По ее словам, нужно взять обмылки, или же само мыло и натереть его на терке. К нему надо добавить 1 ложку соды или лимонной кислоты и пол колпачка зубной пасты.
Полученную массу остается хорошо перемешать и сформировать в шарики. Их можно поместить в старый освежитель для туалета и прицепить его на унитаз.
Если же формы для освежителя у вас нет, можно полученную массу использовать по-другому. Надо сформировать один большой шарик и завернуть его в фольгу. Далее в нем стоит сделать много отверстий и бросить в бачок.
Смотрите видео, как сделать освежитель для унитаза из обмылков:
@sizovasofiaa Лайфхак, который точно надо попробовать ??? Ингредиенты для освежителя: 30 г мыла 1 ложка соды или лимонной кислоты 25 г зубной пасты #лайфхак#идея#лайфхаки#полезно#чистота#clean♬ оригинальный звук - Sonya
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
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