Свежесть будет держаться неделями: как сделать освежитель для унитаза своими руками

Эффект от собственноручно сделанного освежителя будет держаться значительно дольше, чем от магазинного.

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Домашний освежитель для туалета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что нужно для приготовления освежителя

Как можно использовать домашний освежитель

В магазинах продают десятки различных освежителей для унитаза. Но обычно их эффект не длится долго и для многих такое маскировочное средство влетает в немалую копеечку ежемесячно.

Однако Главред узнал, что можно приготовить освежитель для унитаза собственноручно в домашних условиях. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

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По ее словам, нужно взять обмылки, или же само мыло и натереть его на терке. К нему надо добавить 1 ложку соды или лимонной кислоты и пол колпачка зубной пасты.

Полученную массу остается хорошо перемешать и сформировать в шарики. Их можно поместить в старый освежитель для туалета и прицепить его на унитаз.

Если же формы для освежителя у вас нет, можно полученную массу использовать по-другому. Надо сформировать один большой шарик и завернуть его в фольгу. Далее в нем стоит сделать много отверстий и бросить в бачок.

Смотрите видео, как сделать освежитель для унитаза из обмылков:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

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