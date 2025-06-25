Без трения и нервов: всего одно домашнее средство сделает унитаз белоснежным

Унитаз можно легко очистить без использования химии.

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Домашнее средство для мытья унитаза / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким средством можно помыть унитаз

Какие ингредиенты хорошо убирают грязь

Унитаз считается одним из самых грязных мест в доме. Поэтому его стоит регулярно мыть, хотя иногда трудно убрать идеально.

Однако, автор канала Советы для дома на YouTube говорит, что освежитель для унитаза можно сделать в домашних условиях, что облегчит процесс уборки, передает Главред.

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Как сделать домашнее средство для мытья унитаза

По словам женщины, все что вам понадобится - это сода мыло и спирт.

В емкость насыпьте 7 ст. л. соды, 2 ст. л. жидкого мыла (именно от него будет зависеть цвет и запах освежителя) и хорошо перемешайте. После этого в смесь можно добавлять сирт, которого нужно примерно 1 ст. л.

Визуально разделите готовую массу на три части и сделайте из нее шарики. Их нужно оставить на 1 час, чтобы лишняя влага испарилась.

"Пользоваться данными шариками очень просто. Перед походом на работу, или на ночь, возьмите один шарик и нанесите на унитаз", - отметила автор видео.

Она добавила, что через несколько часов унитаз нужно почистить щеткой обычным способом. После этого средства унитаз будет снова белым и чистым.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Как легко помыть унитаз - видео:

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Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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