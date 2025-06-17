В Житомире среди бела дня на улице произошла стрельба, есть погибшие - что известно

В Житомире среди бела дня мужчина расстрелял женщину возле кафе, после чего покончил с собой, в нацполиции раскрыли детали резонансного происшествия.

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В результате стрельбы погибли два человека / Коллаж Главред, фото: Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, УНИАН

О чем говорится в материале:

Среди бела дня 63-летний мужчина устроил стрельбу в Житомире среди бела дня

По данным полиции мужчина сначала застрелил 36-летнюю женщину после чего совершил самоубийство

Днем, 17 июня в Житомире произошла стрельба в результате которой погибли 36-летняя женщина и: женщина - 36-летняя жительница и 63-летний мужчина. Об этом сообщает "Общественное".

По словам очевидцев, инцидент произошел вблизи местного кафе.

видео дня

Как сообщила пресс-офицер Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, около 16:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Святослава Рихтера, в результате которой погибли два человека.

По предварительным данным, мужчина подошел к автомобилю Peugeot, где находилась женщина, и несколько раз выстрелил в нее, после чего совершил самоубийство. Правоохранители уже установили личности погибших: 36-летняя жительница Житомира и ее 63-летний бывший муж из Житомирского района.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии. Событие предварительно квалифицировали как умышленное убийство (статья 115 УК Украины).

Из-за следственных действий движение транспорта на улице Святослава Рихтера временно ограничено, о чем сообщила патрульная полиция Житомирской области в Facebook.

"Движение по улице Святослава Рихтера от перекрестка с улицей Ивана Кочерги и до Ивана Франко временно ограничено. Проезд обеспечивается только для спецтранспорта. Патрульные осуществляют охрану места происшествия и обеспечивают регулирование дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба, в результате которой погибли два человека мужчина и женщина.

Как сообщает Национальная полиция Украины, жертвами стали военнослужащий и его теща. По предварительным данным, стрелял 63-летний сосед, которому погибший месяц назад продал оружие за тысячу долларов.

Также 31 мая в Харькове возле детской площадки мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата. Его оперативно задержали правоохранители, сообщает полиция Харьковской области.

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