Почему кот будит хозяина каждое утро - объяснение удивит многих

Почему кот ежедневно будит хозяев утром - эксперты проекта AnimalWised объяснили неожиданную причину этой привычки и рассказали, как с ней справиться.

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Почему коты рано встают - как отучить кота будить утром / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Что делать, если кот будит утром

Почему коты рано встают

Как приучить кота спать ночью

Когда каждое утро ваш кот будит вас раньше будильника, знайте, вы не одни. Эксперты из проекта AnimalWised в видео на YouTube рассказали, почему так происходит, и как изменить эту привычку, не навредив отношениям с пушистым любимцем.

"Наши коты могут будить нас слишком рано, мешая хорошо выспаться. Хотя нам нравится, что наш кот хочет нас видеть и хочет немного ласки, нам всем нужен отдых", - отмечают специалисты AnimalWised.

видео дня

Главред выяснил, зачем кот будит с утра.

Почему кот пытается разбудить хозяина

Главная причина, почему кошки активны утром - это их природа. Как объясняют эксперты, кошки являются сумеречными животными, то есть наиболее активными на рассвете и в сумерках. Это унаследованное поведение от диких предков, которые охотились именно в эти часы.

"Хотя миска вашего кота всегда наполнена едой, они не потеряли эту привычку, поскольку она укоренена в их генах", - отмечают в AnimalWised.

Почему кошка намеренно будит утром

Если вы кормите своего кота перед сном, он может просыпаться на рассвете и ждать очередной порции. По словам специалистов, коты очень чувствительны к рутинам, поэтому могут ожидать кормления даже в выходные.

"Во многих домах коты привыкли, что их кормят раньше в течение недели, потому что вы уходите на работу, поэтому нормально, что они ожидают того же в субботу и воскресенье", - объясняют эксперты.

Почему кот мяукает в 5 утра

Иногда такое поведение может быть сигналом о проблемах со здоровьем, особенно если раньше кот не имел привычки будить утром. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Другая возможная причина - стремление к вниманию. Мяуканье утром может быть способом вызвать реакцию хозяина.

"Ваша кошка научилась и поняла, что после мяуканья она получит вознаграждение в виде еды, игры, ласки или просто вашего внимания", - добавляют специалисты AnimalWised.

Смотрите видео о том, как отучить кошку будить по утрам:

Как отучить кота будить по утрам

Эксперты советуют несколько проверенных методов:

Затемните комнату, чтобы кот меньше ориентировался на рассвет.

Кормите перед сном, чтобы уменьшить ранний голод.

Обогатите среду интерактивными игрушками или кошачьей мятой.

Игнорируйте мяуканье утром, чтобы не подкреплять нежелательное поведение.

"Когда ваша кошка пытается вас разбудить, не реагируйте. Не следует отгонять ее, гладить или даже просить замолчать", - отмечают в AnimalWised.

Помните, коты действуют не из злости, а из инстинкта или привычки. Изменив подход, вы сможете обеспечить комфортный режим дня и себе, и своему хвостатому другу.

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Что известно о AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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