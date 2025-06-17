Почему кот будит хозяина каждое утро - объяснение удивит многих

О чем говорится в материале:
- Что делать, если кот будит утром
- Почему коты рано встают
- Как приучить кота спать ночью
Когда каждое утро ваш кот будит вас раньше будильника, знайте, вы не одни. Эксперты из проекта AnimalWised в видео на YouTube рассказали, почему так происходит, и как изменить эту привычку, не навредив отношениям с пушистым любимцем.
"Наши коты могут будить нас слишком рано, мешая хорошо выспаться. Хотя нам нравится, что наш кот хочет нас видеть и хочет немного ласки, нам всем нужен отдых", - отмечают специалисты AnimalWised.
Главред выяснил, зачем кот будит с утра.
Почему кот пытается разбудить хозяина
Главная причина, почему кошки активны утром - это их природа. Как объясняют эксперты, кошки являются сумеречными животными, то есть наиболее активными на рассвете и в сумерках. Это унаследованное поведение от диких предков, которые охотились именно в эти часы.
"Хотя миска вашего кота всегда наполнена едой, они не потеряли эту привычку, поскольку она укоренена в их генах", - отмечают в AnimalWised.
Почему кошка намеренно будит утром
Если вы кормите своего кота перед сном, он может просыпаться на рассвете и ждать очередной порции. По словам специалистов, коты очень чувствительны к рутинам, поэтому могут ожидать кормления даже в выходные.
"Во многих домах коты привыкли, что их кормят раньше в течение недели, потому что вы уходите на работу, поэтому нормально, что они ожидают того же в субботу и воскресенье", - объясняют эксперты.
Почему кот мяукает в 5 утра
Иногда такое поведение может быть сигналом о проблемах со здоровьем, особенно если раньше кот не имел привычки будить утром. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.
Другая возможная причина - стремление к вниманию. Мяуканье утром может быть способом вызвать реакцию хозяина.
"Ваша кошка научилась и поняла, что после мяуканья она получит вознаграждение в виде еды, игры, ласки или просто вашего внимания", - добавляют специалисты AnimalWised.
Смотрите видео о том, как отучить кошку будить по утрам:
Как отучить кота будить по утрам
- Эксперты советуют несколько проверенных методов:
- Затемните комнату, чтобы кот меньше ориентировался на рассвет.
- Кормите перед сном, чтобы уменьшить ранний голод.
- Обогатите среду интерактивными игрушками или кошачьей мятой.
- Игнорируйте мяуканье утром, чтобы не подкреплять нежелательное поведение.
"Когда ваша кошка пытается вас разбудить, не реагируйте. Не следует отгонять ее, гладить или даже просить замолчать", - отмечают в AnimalWised.
Помните, коты действуют не из злости, а из инстинкта или привычки. Изменив подход, вы сможете обеспечить комфортный режим дня и себе, и своему хвостатому другу.
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