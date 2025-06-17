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Почему кот будит хозяина каждое утро - объяснение удивит многих

Юрий Берендий
17 июня 2025, 17:25
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Почему кот ежедневно будит хозяев утром - эксперты проекта AnimalWised объяснили неожиданную причину этой привычки и рассказали, как с ней справиться.
Почему кот будит хозяина каждое утро - объяснение удивит многих
Почему коты рано встают - как отучить кота будить утром / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Что делать, если кот будит утром
  • Почему коты рано встают
  • Как приучить кота спать ночью

Когда каждое утро ваш кот будит вас раньше будильника, знайте, вы не одни. Эксперты из проекта AnimalWised в видео на YouTube рассказали, почему так происходит, и как изменить эту привычку, не навредив отношениям с пушистым любимцем.

"Наши коты могут будить нас слишком рано, мешая хорошо выспаться. Хотя нам нравится, что наш кот хочет нас видеть и хочет немного ласки, нам всем нужен отдых", - отмечают специалисты AnimalWised.

видео дня

Главред выяснил, зачем кот будит с утра.

Почему кот пытается разбудить хозяина

Главная причина, почему кошки активны утром - это их природа. Как объясняют эксперты, кошки являются сумеречными животными, то есть наиболее активными на рассвете и в сумерках. Это унаследованное поведение от диких предков, которые охотились именно в эти часы.

"Хотя миска вашего кота всегда наполнена едой, они не потеряли эту привычку, поскольку она укоренена в их генах", - отмечают в AnimalWised.

Почему кошка намеренно будит утром

Если вы кормите своего кота перед сном, он может просыпаться на рассвете и ждать очередной порции. По словам специалистов, коты очень чувствительны к рутинам, поэтому могут ожидать кормления даже в выходные.

"Во многих домах коты привыкли, что их кормят раньше в течение недели, потому что вы уходите на работу, поэтому нормально, что они ожидают того же в субботу и воскресенье", - объясняют эксперты.

Почему кот мяукает в 5 утра

Иногда такое поведение может быть сигналом о проблемах со здоровьем, особенно если раньше кот не имел привычки будить утром. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Другая возможная причина - стремление к вниманию. Мяуканье утром может быть способом вызвать реакцию хозяина.

"Ваша кошка научилась и поняла, что после мяуканья она получит вознаграждение в виде еды, игры, ласки или просто вашего внимания", - добавляют специалисты AnimalWised.

Смотрите видео о том, как отучить кошку будить по утрам:

Как отучить кота будить по утрам

  • Эксперты советуют несколько проверенных методов:
  • Затемните комнату, чтобы кот меньше ориентировался на рассвет.
  • Кормите перед сном, чтобы уменьшить ранний голод.
  • Обогатите среду интерактивными игрушками или кошачьей мятой.
  • Игнорируйте мяуканье утром, чтобы не подкреплять нежелательное поведение.

"Когда ваша кошка пытается вас разбудить, не реагируйте. Не следует отгонять ее, гладить или даже просить замолчать", - отмечают в AnimalWised.

Помните, коты действуют не из злости, а из инстинкта или привычки. Изменив подход, вы сможете обеспечить комфортный режим дня и себе, и своему хвостатому другу.

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Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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