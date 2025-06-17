Украинцев предупредили о подорожании бензина и дизеля: когда ждать роста цен

На сегодня объективных причин для роста цен на топливо меньше, считает Леонид Косянчук.

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Ждать ли в Украине роста цен на АЗС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Важное из заявлений Косянчука:

Рост цен на топливо может ожидать украинцев со временем

В летний сезон всегда растет спрос на топливо

Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук прокомментировал вероятность роста цен на топливо на фоне разгара боевых действий между Израилем и Ираном.

"Не думаю, что есть прямая связь между ростом цен на топливо в Украине именно с операцией Израиля против Ирана. Это может ожидать нас со временем. Потому что за первые дни цена на нефть поднялась до 13%, но рынок нефтепродуктов, в частности европейская биржа (а именно оттуда и по ее ценам мы получаем ресурсы) может отреагировать через несколько недель", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт пояснил, что на каждом заводе еще есть запасы нефтепродуктов, а то, что мы видим сейчас - это рост цен на фьючерсы.

"И я думаю, что это даже не на июль, а уже на август. Это, скорее, перестраховка со стороны операторов. Ведь мы понимаем, что начался летний сезон, а в это время всегда растет спрос. И соотношение "спрос-предложение" играет в пользу роста цен. Но они поднимают цены незначительно", - считает он.

/ Инфографика: Главред

Вместе с тем собеседник уверен в том, что на сегодня объективных причин для роста цен на топливо меньше, чем элементов перестраховки.

"Но то, что происходят военные действия, или, проще говоря, локальная война в стране, которая занимает важное место в экспорте нефти и транспортных маршрутах - в частности, если брать во внимание Ормузский пролив, - ни к чему хорошему не приведет, - добавил Косянчук.

Цены на топливо в Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что Украине частично удалось восстановить собственное производство топлива, что положительно отразится на ценах на АЗС.

В Украине с 1 мая на автозаправочных станциях должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Такое нововведение призвано улучшить экологию и экономику государства.

Нефтегазовая ассоциация Украины сообщила, что по состоянию на май 2025 года в Украине насчитывается 428 АЗС с признаками нелегальной деятельности. Более 56% из них в пяти регионах. Среди прочих нарушений подобные АЗС продают поддельное топливо.

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Кто такой Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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