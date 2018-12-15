Стали известны новые подробности Объединительного собора в Киеве

В Киеве Объединительный собор будет вести поверенный Вселенского патриарха Варфоломея / twitter.com/HromadskeUA

В субботу, 15 декабря, в Киеве в Софийском соборе Объединительный собор будет проходить на английском языке.

Собор будет вести поверенный Вселенского патриарха Варфоломея — митрополит Галльский Эммануил (в миру — Эммануил Адамакис), сообщает Громадське в Twitter.

"Объединительный собор будут проводить на английском языке, поскольку вести его будет поверенный Вселенского патриарха митрополит Галльский", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что 15 декабря в Киеве в Софийском соборе Объединительный собор начнется в 10:00 (будет проходить в закрытом режиме). В столице около 9:30 на Софийской площади уже собрались тысячи людей.

Журналист Александр Дубинский сообщил, что в Украине главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляли бюджетников в Киев на акции по случаю проведения Объединительного собора.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.