Кто сбежал из тюрьмы: надо угадать всего за 8 секунд

Непросто будет понять, где именно спрятан правильный ответ.

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Кто сбежал из тюрьмы/ jagranjosh

Разгадывание головоломок - это непростое дело. Но такое занятие прекрасно улучшает умственные способности людей, учит их замечать даже мельчайшие детали и обостряет их внимательность.

Если регулярно разгадывать такие интеллектуальные загадки, то уже очень скоро можно будет заметить, что каждая следующая кажется все легче и легче предыдущей.

В следующей загадке нужно отгадать, кто из изображенных на картинке людей сбежал из тюрьмы, пишет jagranjosh.

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Путь к правильному ответу будет напоминать лабиринт - вы будете двигаться вперед, но загадка будет вас еще больше запутывать, и добраться до выхода из такого лабиринта будет очень непросто.

На картинке мы видим трех друзей, которые играют в боулинг. Они все веселые и улыбчивые, из чего можно сделать вывод, что им весело проводить время вместе.

Но кто-то из них троих - это человек, который сбежал из тюрьмы. Именно вам нужно догадаться, кто именно является этим беглецом.

Загадка усложняется еще и тем, что на ее разгадывание дается очень мало времени - всего 8 секунд. Непросто будет справиться настолько быстро - придется очень хорошо постараться.

Кто сбежал из тюрьмы/ jagranjosh

Если приложить усилия и очень хорошо постараться, то вам удастся добраться до правильного ответа за такой короткий промежуток времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Из тюрьмы сбежала девушка/ jagranjosh

Правильный ответ: из тюрьмы сбежала девушка - у нее видна цепь на ноге.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, чем отличаются две девушки - только гений головоломок найдет 3 отличия. Какой бы простой ни казалась эта загадка, она на самом деле намного сложнее. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди.

Также мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, кто настоящий владелец кота - нужно ответить за 9 секунд. Такая загадка станет настоящим испытанием для вашей внимательности и наблюдательности.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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