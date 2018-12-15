Объединительный собор: СМИ назвали число митрополитов УПЦ МП

В Киеве проходит Объединительный собор / Reuters

В субботу, 15 декабря, в Объединительном собор Украинской православной церкви примут участие только два митрополиты Московского патриархата.

Участие в соборе, который состоится в Софии Киевской примут митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон, сообщает Громадське.

Всего в работе Объединительного собора примут участие 192 делегата, 64 из которых являются действующими архиереями.

Напомним, в Киеве в Софийском соборе проходит Объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля.