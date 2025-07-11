Минус 15% за неделю: в Украине популярная ягода дешевеет на глазах

Цены на малину в среднем на 90% выше, чем в прошлом году.

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В Украине изменились цены на малину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Почему цены на малину снижаются

Сколько стоит килограмм ягоды

В Украине заметно снизились цены на малину. Причина падения стоимости - увеличение предложения ягоды на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня оптовые партии малины поступают в продажу по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Аналитики убеждены, что заметное снижение цен на малину обусловлено увеличением предложения ягоды на рынке. Сейчас практически все хозяйства начали сбор урожая этой ягоды.

На снижение цен также повлияла погода. Практически на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало скорейшему созреванию этой ягоды.

При этом аналитики добавляют, что малина на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 90% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Фермеры считают, что цена на малину будет продолжать падать.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в июне 2025 года уровень потребительских цен в Украине вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены особенно существенно растут на мясо и фрукты.

В то же время популярная ягода стала доступнее для украинцев. Однако ее стоимость все еще в 2,6 раза выше, чем в прошлом году.

А вот стоимость ягод для замораживания в этом году бьет рекорды. Закупочные цены на вишню сейчас колеблются в пределах 60-85 грн/кг, а черная смородина оказалась еще дороже - 70-90 грн/кг.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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