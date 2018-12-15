Объединительный собор: стало известно имя избранного главы поместной церкви

Предстоятелем поместной церкви стал епископ УПЦ КП.
Во время Объединительного собора епископы избрали главу поместной украинской православной церкви.
Как передает Лига, предстоятелем стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.
Отмечается, что в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).
Голосование проходило в два тура.
Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, должен получить томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.
Отметим, что накануне в СМИ появился текст проекта устава автокефальной церкви.
Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе.