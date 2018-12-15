Объединительный собор: стало известно имя избранного главы поместной церкви

Митрополит Епифаний (Думенко) / facebook.com/kosovany

Во время Объединительного собора епископы избрали главу поместной украинской православной церкви.

Как передает Лига, предстоятелем стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Отмечается, что в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).

Голосование проходило в два тура.

Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, должен получить томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.

Отметим, что накануне в СМИ появился текст проекта устава автокефальной церкви.

Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе.