В УПЦ КП приняли неожиданное решение по кандидатуре на пост главы поместной церкви

13 декабря 2018, 21:15

Митрополит Епифаний входит в ближайшее окружение патриарха Филарета.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Кандидатом на пост предстоятеля единой церкви от Украинской православной церкви Киевского патриархата будет митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

За него на Соборе УПЦ КП отдали свои голоса 40 архиереев, причем процедура голосования была открытой, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Киевском патриархате.

Конкуренцию митрополиту Епифанию составил митрополит Луцкий Михаил, однако его кандидатуру поддержали всего 12 архиереев.

Как отмечает издание, митрополит Епифаний входит в ближайшее окружение патриарха Филарета и является патриаршим наместником.

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Ранее в УПЦ КП назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви.

Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

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УПЦ КП Филарет автокефалия Томос Митрополит Епифаний
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